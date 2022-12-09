Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İmerci, yeni doğan bebeklerde ilk ay kalça ultrasonunun çekilmesinin önemine dikkat çekerken, erken tanının ileriki yaşlar için önemli olduğunu açıkladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İmerci, yeni doğan bebeklerde ilk ay kalça ultrasonunun çekilmesinin önemine dikkat çekerken, erken tanının ileriki yaşlar için önemli olduğunu açıkladı.

Çocuk ortopedisi konusunda Kasım ayında Almanya Berlin Charité Üniversitesi Hastanesi ve Avusturya Viyana Orthopdisches Spital Speising Hastanesinde çocuk ortopedi alanında ameliyatlara ve polikliniklere katıldığını belirten Doç. Dr. Ahmet İmerci, “Ülkemizde birçok merkezde çocuk ortopedisi ile ilgili bir yan dal yok. Aslında yan dal olarak kabul edilmiyor çocuk ortopedi. Çocuk ortopedisinde bir aşamaya gelinmesi için, çocuk ortopedisti olmak için kendi çabalarınız ve gayretleriniz ile bu konuda deneyimli merkezlerde uzman hekimler ile beraber çalışıp eğitim alınması gerekiyor çocuk ortopedisi üzerine. Ülkemizde yan dal olarak çocuk ortopedi yok ama çocuk ortopedisti üzerine branşlaşmış hekimlerimiz var” dedi.

Yeni doğan çocuklarda kalça problemleri yaşandığına dikkat çeken İmerci, “Doğum sırasında ve doğum sonrası sera palsi gelişebiliyor. Dolayısı ile bu çocukların özel eğitim almış çocuk ortopedi hekimi tarafından tedavi ve takip edilmesi gerekiyor. Çocukların yetkin ellerde, bu konuda eğitim almış hekimlerce tanı konulması ve tedavi edilmesi lazım. Muğla’da 2014 yılından bu yana çocuk ortopedi rahatsızlıklarını tedavi ediyorum. Çocuklarda kalça ile ilgili kalça çıkıklığını görebiliyoruz. Bunların tedavilerini yapıyoruz. Yeni doğan hemen hemen her çocuğun birinci ayda kalça ultrasonunun çekilmesi gerekiyor. Erken tanı çok önemli bu hastalıkta. Doğuştan çarpık ayaklı doğan çocuklar hemen rutin aralıklarla alçıya alınarak tedavi edilmesi, sonrasında yapılan tedaviyi korumak için uzun soluklu olarak yaklaşık 4-5 yaşına kadar bir cihaz kullanması gerekiyor. Bu çocukların belli periyotlar ile takip edilip tedaviyi sonuçlandırmak gerekiyor. Burada çocuk ortopedisi ile ilgili Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde her türlü tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Bu anda gerekli deneyime sahibiz. Çocuklarımızı isteriz ki Muğla bünyesinde tedaviler gerçekleştirilsin. Fethiye’deki hastaların Antalya’ya, Bodrum’daki hastaların İzmir’e gittiğini görüyoruz. Biz istiyoruz ki, ücretsiz bir şekilde Eğitim ve Araştırma Hastanemizde bu çocuklarımızın tedavileri gerçekleştirilsin. Ailelerimiz bu konuda gönül rahatlığı ile hastanemize gelebilirler ve tedavilerini uzun soluklu bir şekilde yapabiliriz” dedi.