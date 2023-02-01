Afyonkarahisar’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yeni doğan buzağılar kayıt altına alınarak kimliklendirildi.

Afyonkarahisar’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yeni doğan buzağılar kayıt altına alınarak kimliklendirildi.

Afyonkarahisar’ı Sandıklı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler, buzağı kimliklendirme ve kayıt altına alma çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yeni doğan buzağıların bulunduğu işletmeleri ziyaret eden ekipler, burada öncelikle buzağıları küpeleme çalışması yaparak kayıt altına alıp kimliklerini sahiplerine teslim etti.