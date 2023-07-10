Van Büyükşehir Belediyesi, ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle annelere, bebek malzemelerinin yer aldığı çanta hediye etmeye devam ediyor.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ailelere katkı sağlamak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bebekleri olan ailelere bakım seti hediye ediyor. ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi bünyesinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni doğan servisindeki anneleri ziyaret eden Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, annelere ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunarak yanlarında getirdikleri ve içerisinde bebek bezi, bebek şampuanı, bebek sabunu, ateş ölçer, zıbın takımı, bebek battaniyesi, ıslak mendil ve anne elbisesinin yer aldığı bebek bakım çantası hediye ediyor.

2023 yılının ilk altı ayında 2 bin anneye bebek bakım seti hediye edildi. Bebek bakım çantalarının belirli periyotlar halinde hastanelerin yeni doğan ünitelerinde hediye edilmeye devam edileceği belirtildi.