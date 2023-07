Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, ilçede yeni bebeği olan ailelerin mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor. “İlk Nefes” projesi çerçevesinde yeni doğan bebekler tespit edilerek ailelere ulaşılıyor ve ’ilk nefes çantası’ hediye ediliyor.

Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen çalışma çerçevesinde bebeğini kucağına alan ailelere hediye edilen ilk nefes çantalarında, bebeklerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalar bulunuyor. İlçenin dört bir yanında “hoş geldin bebek” ziyaretlerini sürdüren ilk nefes ekibi, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın hediyesi olan çantayı yeni doğan bebeklerin ailelerine teslim ediyor. İlk nefes çantasını alan aileler ise Başkan Yılmaz’a, bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, iyi günde, kötü günde vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, "İlçemizde her bireyin doğumundan başlayarak hayatın her alanında hizmetlerimizle yanında oluyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu büyük aileye yeni katılan her birey bizim evladımız ve onlar için hazırladığımız ilk nefes çantalarımızı ailelerimize ulaştırıyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ailelere bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Minik yavrularımıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” şeklinde konuştu.