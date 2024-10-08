Kocaeli’de başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında annelere özenle hazırlanan hediyeler takdim ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesi ile projesi kapsamında dünyaya gözlerini açan bebeklere özel hazırlanan hediye paketiyle ailelerin mutluluklarına ortak oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki hemşireler, bebek bekleyen ailelere ziyarette bulunarak, Başkan Tahir Büyükakın’ın ailenin yeni üyesi için hazırladığı mektubunu takdim ediyor. Ardından hemşireler, bebek bekleyen ailelere özenle hazırlanan hediyeleri teslim ediyor. Aynı zamanda hemşireler tarafından annelere emzirme ve bebek bakımı eğitimi veriliyor.

Anne ve bebeğin ihtiyaçlarına yönelik bakım ile ilgili Sağlık Bakanlığından onaylı organik ürünlerden oluşan çantada pişik kremi, bebek şampuanı, bebek balmı, göğüs ucu kremi, bebek bezi, ıslak havlu, sabun tozu, gülsuyu, ateş ölçer, emzirme yastığı, papatya ve rezene çayı yer alıyor.

Ayrıca Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünden destek alan annelere ekstra doğum öncesi hastane çıkış paketi veriliyor. İçeriğinde hastane çıkış kıyafeti, uzun ve kısa kollu zıbın, müslin bebek battaniyesi, emzirme önlüğü, mama önlüğü, ağız bezi, uyku arkadaşı bulunuyor. Talepler 153 üzerinden alınıyor. Ayrıca doğum sonrasında da talep eden annelere düzenli olarak süt alışveriş yapabilecekleri 41 Süt kartı da veriliyor.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı hemşirelerin son olarak ziyaret ettiği 32 haftalık hamile olan Bahar Ayzit, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bu ince düşünce için çok teşekkür ediyorum. Her şeyin özenle hazırlanmış olduğunu görmek beni mutlu etti. Hem benim hem de bebeğimin sağlığını düşünerek organik ürünler tercih ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Hemşire hanım tarafından verilen eğitimle çok şey öğrendim. İlk çocuğum olduğu için süt sağmayı ve saklama tekniklerini bilmiyordum. Ayrıca bebeğe emzik verilmemesi gerektiğini ek gıdaya başlamadan önce anne sütü dışında bebeğin başka bir ihtiyacı olmadığını da öğrendim. Bu eğitimle bilmediğim çok şeyi öğrendiğim için çok memnun kaldım" dedi.