Sayıları dünyada 600-700, Türkiye kıyılarında ise 100 tane kaldığı tahmin edilen, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan Akdeniz Foklarına yönelik AkdenizzKOruma Derneği tarafından çalışmalar devam ediyor. Akdeniz Koruma Derneği, Güney Ege kıyılarında bir mağarada, yeni bir Akdeniz Fokunun dünyaya geldiği açıklandı.

Sayıları dünyada 600-700, Türkiye kıyılarında ise 100 tane kaldığı tahmin edilen, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan Akdeniz Foklarına yönelik AkdenizzKOruma Derneği tarafından çalışmalar devam ediyor. Akdeniz Koruma Derneği, Güney Ege kıyılarında bir mağarada, yeni bir Akdeniz Fokunun dünyaya geldiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, “2022 yılında Güney Ege kıyılarında fotokapan ile izlediğimiz bir kıyı mağarasında, yeni bir Akdeniz Fokunun doğduğu haberini mutluluk ve heyecanla sizlerle paylaşıyoruz. Dünyaya gelen Akdeniz Foku tür için bir umut” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl doğan Akdeniz Fokuna Umut ismi verilmişti. Dernekten yapılan açıklamada, sosyal medyadaki yorumlar arasında en çok beğenilen isimlerle yapılacak anket sonrası yeni doğan fokun adının belirleneceği belirtildi.