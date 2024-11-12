Sinop’un Türkeli ilçesinde, Yeni Destekleme Modeli ile ilgili tanıtım toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen program kapsamında yürürlüğe konulan Yeni Destekleme Modeli ile ilgili tanıtım toplantılarının üçüncüsü, Türkeli ilçesine bağlı Çatakgüney, Çatakörencik ve Çatakgeriş köylerinde gerçekleştirildi.

Köy halkının katılım sağladığı toplantıda vatandaşlar, yeni destekleme modelinin detaylarını öğrenme fırsatı buldu. Türkeli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekiplerince toplantılarda çiftçilere, modelin getirdiği yenilikler ve avantajlar hakkında bilgiler verdi. Yeni modelin, çiftçilerin finansal desteklerden daha etkin yararlanmalarını sağlayacağı vurgulandı.

Toplantılara katılan köy sakinleri, destekleme modelinin, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği artırma ve köy ekonomilerini güçlendirme adına önemli bir adım olduğunu ifade ettiler. Ayrıca, bakanlık tarafından sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin, tarımda verimliliği artırmada ve çevresel sürdürülebilirlik sağlama konusunda büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorlar.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeleri yerinde görmek ve çiftçilerin ihtiyaçlarını doğrudan dinlemek için bu tür toplantılara devam edeceklerini belirttiler.