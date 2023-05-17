İzmit Belediyesinin kentteki dokuyu değiştirmek, vatandaşlara konforlu ve modern alan oluşturmak adına başlattığı Yeni Cuma Park Alanı ve Çay Bahçesi Düzenleme Projesi’nde son aşamaya gelindi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatıyla, kentteki dokuyu değiştirmek adına çalışmalarına başlanan Yeni Cuma Parkı’nda son aşamaya gelindi. ‘Yeni Cuma Park Alanı ve Çay Bahçesi Düzenleme Projesi’ çerçevesinde vatandaşların nefes alacağı modern ve kullanışlı sosyal alan inşa edildi. Yeni Cuma alanındaki çalışmalar neticesinde İzmit Belediyesi ekipleri, engelli kullanım alanları, meydan, kafeterya alanı, küptaş döşeme kaplaması, giriş çıkış bağlantıları ve bitkilendirme, yeşil alanlarda yenilik oluşturdu. Yeni Cuma Parkı’nın kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.