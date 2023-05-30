Aydın’ın Çine ilçesinde yapımı devam eden Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 50’si tamamlandı.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın, son teknoloji cihazları ve büyüyen sağlık birimleri ile vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Çine ilçesinde yapımına başlanan yeni Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışmaların yüzde 50’sinin tamamlandığını ifade eden Çine Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Hüseyin Zafer Alkaya; “Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor. Yüzde ellisi tamamlandı. Bir yıl içinde teslim edilecek. Tüm hastane çalışanları olarak Çine’ye daha da iyi imkanlarla sağlık hizmeti vereceğimiz günü heyecanla bekliyoruz” dedi.