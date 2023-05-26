Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Koşuyolu Parkında çalışmalarını tamamladığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilimsel Merkezi’nde yeni Cezeri’ler yetiştirecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, çocukların ve gençlerin eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır’a kazandırdığı Ali Emiri Bilgievi Cezeri Bilimsel Merkezi’nde öğrenci kayıtlarını almaya başladı.

Ali Emiri Bilgievi’nde 1.kat yeni Cezeri’lerin yetişmesi amacıyla Cezeri Bilim Merkezi olarak daha çok gençlere hizmet verecek. Öğrenciler, terasta uzay planetaryumda güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerini teleskopla gözlemleyecek. Bilim Merkezi’nde biyoloji, fizik, kimya laboratuvarları kurularak gençlerin gelişimleri eğitmenlerce desteklenecek.

Uzman eğitmenler, gençleri bilimle ve teknolojiyle erken yaşta tanıştırarak yeni Cezeri’lerin Bağlar’da yetişmelerini sağlayacak. Öğrenciler, laboratuvarların yanı sıra robotik ve yazılım kodlama atölyelerinde hedefledikleri ve hayal ettikleri projeleri gerçekleştirecek. Gençler, bilişim dersliklerinde de merak ettikleri araştırma konularına hemen yanıt bulabilecek.

2. ile 8. sınıflar arası ilkokul ve ortaokul eğitiminin ücretsiz olacağı eğitim yuvasında öğrenciler, Milli Eğitim okullarında aldıkları branş dersleri pekiştirmek amacıyla Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, İngilizce derslerini alacak. Branş dersler dışında kulüp faaliyetlerinden de faydalanacak öğrenciler, gez-gör, halk oyunları, müzik, sosyal-kültürel, spor faaliyetleri, akıl ve zeka oyunları, bilişim, bilimsel çalışmalar, robotik ve daha birçok çalışmalara katılarak eğitim derslerinin yanında birçok konuda gelişim sağlayacak.

Merkezdeki derslikte eğitim alacak öğrenciler için soru çözüm saatleri yapılacak. Her öğrenciyle özel olarak ilgilenecek olan Psikolojik Destek ve Rehberlik Hizmetleri de haftanın 7 günü öğrencilere danışmanlık hizmeti verecek.

Ayrıca öğrenciler, konferans salonlarında uzman eğitmenlerin verecekleri söyleşi, panel, forum, münazara ve konferanslara da katılma imkânı elde edecek.