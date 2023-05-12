Yaklaşık 1,5 yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Adil Şencan’ın yerine Kemal Can atandı.

Orman Genel Müdürlüğü Başmühendisliği görevinden Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın’ı kapsayan Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Kemal Can görevine başladı.

Kemal Can kimdir

Trabzon’un Sürmene ilçesinde doğan Kemal Can, 1993 yılında Orman Genel Müdürlüğünde Mühendis olarak göreve başladı. Almanya’da 1 yıl ormancılık eğitimi aldı. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nde baş mühendislik, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’nde Şube Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde baş mühendislik ve Şube Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Şube Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdür Yardımcılığı ve son olarak Orman Genel Müdürlüğü Başmühendisliği görevlerinde bulundu. Can, evli ve 2 çocuk babası.