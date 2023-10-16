Anadolu Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ortaklığında yürütülen ve TÜBİTAK 3005 Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Programı tarafından desteklenen ’Yeni Bir Turist Türü Olarak Dijital Göçebeler: Türkiye’nin Cazip Bir Destinasyon Olmasına Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi’ projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Turizm Fakültesi’nde düzenlenen toplantıya Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay başta olmak üzere paydaş kurumlardan temsilciler katıldı.

“Bu birliktelikten gençlerimiz fayda sağlayacak”

Proje toplantısının açılış konuşmasında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, dijital göçebeliğin yeni bir kavram olduğunu ve Türkiye’nin turizmi için gelişmeye açık bir alan olduğunu ifade etti. Rektör Erdal konuşmasının devamında, “Katılımcıların katkılarıyla proje, ülkemiz turizmine yeni bir alanda bilimsel bir altyapı kazandıracak. Bu çok yönlü bir proje ve bütün paydaşlarımız burada. Bu güzel ve değerli projeden gençlerimiz de fayda sağlayacak. Umuyorum ki bu birliktelik ülkemiz turizmine yeni bir alanda önemli katkılar sağlayacak” dedi.

“TÜBİTAK onayı çalışmamıza marka değeri kazandırıyor”

Proje toplantısına ilişkin konuşan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Günay, "Öğretim üyeleri olarak üç görevimizin farkındayız. Araştırma yapmalıyız, öğrenci yetiştirmeliyiz ve topluma katkı sağlamalıyız. TÜBİTAK 3005 sosyal bilimlerde yenilikçi çözümler projesi yeni bir proje türü ama ilk gördüğümüzde bizi çok heyecanlandırdı. Şu an burada olmamız projeyi tanıtmanın ötesinde üreteceğimiz bilimsel bilginin politika belirlemeye nasıl altyapı oluşturacağını belirleyecek. TÜBİTAK onayı da çalışmamıza marka değeri kazandırıyor. Bugün burada bulunmanız bilimsel bilgiye verdiğiniz kıymeti gösteriyor" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Proje Yürütücüsü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öznur Akgiş İlhan, Prof. Dr. Semra Günay, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yaşlı Şen, Dr. Önder Demir ve Uzm. Deniz Ateş’ten oluşan proje ekibini tanıtarak şunları söyledi:

“Dijital göçebelerin özelliklerini tanımlayacak olursam, dijital göçebeler genellikle yazılımcılar, iletişim uzmanları, mühendisler gibi meslek gruplarıyla ilişkilendirilen yüksek gelirlere ve yüksek bir eğitim seviyesine sahip yeni bir turist türü olarak tanımlanmakta. Bugün dünyada toplam dijital göçebe sayısının 35 milyon olduğu tahmin ediliyor. Çeşitli araştırmalar 2050 yılına kadar dünyadaki dijital göçebe sayısının yaklaşık 1 milyara ulaşacağını öngörmekte. Dijital göçebeleri geleneksel turistlerle karşılaştırdığınızda beşerî sermayeleri oldukça yüksek bir turist grubu olduğunu söyleyebiliriz. Projemiz toplamda 20 ay sürecek, dünyadaki durumun analizine ilişkin çalışacağız, Türkiye’deki dijital göçebelerle çalışacağız ve son olarak da projemizi çalıştay sonrasında hazırlayacağımız strateji planıyla tamamlayacağız."

“Bu projeye tüm paydaşlar katkı vermeli”

Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik de projeye ilişkin görüşlerini paylaşarak, “Turizm için Eskişehir çok önemli. Eskişehir konumu ve çok çeşitli avantajları ile bu yeni turist türü için cazip bir destinasyon olma potansiyeli taşıyor. Dijital göçebelik çalışması hem ülkemiz hem de ilimiz için bir vizyon oluşturuyor. Bugün daha fazla fark ettik ki hepimiz dijital göçebelik konusunun üzerinde titizlikle durmalıyız. Üniversitelerimize ve proje ekibine öncü çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederim. Bu kıymetli çalışmaya tüm paydaşların aktif bir şekilde katılacağından eminim” ifadelerini kullandı.

“Eskişehir potansiyeli yüksek bir şehir”

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise paydaşı olduğu projenin toplantısında üniversiteler sayesinde Eskişehir’e çok sayıda insan geldiğini aktardı. Kesikbaş, sözlerinin devamında, “Eskişehir Sanayi Odası olarak beyaz yaka ihtiyacı yıllık olarak artı bin kişi civarında. Bunun haricinde buradaki öğrencilerimizin önemli bir kısmı Eskişehir’den gidiyor ya da maalesef Eskişehir’e dışarıdan göçebe de gelmiyor. Entelektüel sermaye bu sebeple düşüşe geçiyor. Bunu nasıl geliştirebileceğimiz üzerine birçok çalışma yaptık bunun için bir birim de oluşturduk. Eskişehir potansiyeli yüksek bir şehir. Eskişehir’in konfor alanını düşünerek potansiyel oluşturup yetenekli kişilere nasıl iş imkânı sunabileceğimiz konusunda bir proje yazmaya başladık" dedi.

“Bu projenin en büyük paydaşı kamudur”

TOBB SAİK Başkanı Levent Korkut, toplantıda, “Bu proje ilk geldiğinde önemini hemen kavrayamadık fakat sonrasında literatüre baktığımızda turizm açısından önemini gördük. Bu projedeki en büyük paydaş kamudur diye düşünüyorum. Birtakım çerçevelerin çizilmesi ve rahatlığın sağlanması kamusal düzenle olacaktır. Biz kurum olarak elimizden gelen desteği verdik ama bundan sonrasında da her konuda yanınızda olacağımızı söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Toplantıda paydaşlar projenin yürütülmesine dair fikir ve önerilerini sundular. Tüm aşamalarında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi akademisyen ve öğrencilerinin aktif rol aldığı toplantı tüm paydaşların projeye destek vermek, çalıştaya katılarak görüş bildirmek ve sonuçlarından yararlanmak konusundaki kararlılıklarını belirten sonuç bildirgesinin imzalanmasıyla sona erdi.