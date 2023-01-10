Türkiye Belediyeler Birliğinden ödül alan ve şehrin gerdanlığı olacak olan ‘Asar Deresi Projesi’nde ilk etap çalışmaları devam ediyor. Üç etaplı projede Küçüksu ile Şaguş Köprüsü arasında başlanan ilk etap çalışmalarında yapılacak olan amfinin temel betonu atıldı.

Türkiye Belediyeler Birliğinden ödül alan ve şehrin gerdanlığı olacak olan ‘Asar Deresi Projesi’nde ilk etap çalışmaları devam ediyor. Üç etaplı projede Küçüksu ile Şaguş Köprüsü arasında başlanan ilk etap çalışmalarında yapılacak olan amfinin temel betonu atıldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, büyük önem verdiği ve Asar Deresi’nin şehirle bütünleşmesine katkı sağlayacak olan ödüllü projenin Küçüksu ile Şaguş Köprüsü arasında devam eden ilk etap çalışmasında 7 basamaktan oluşacak olan amfinin betonunun atıldığını kaydetti.

430 metre uzunluğunda 32 bin 700 metrekarelik alan genelinde ekiplerin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Özlü, yeni bir kent odağı üretmeyi amaçladıklarını ve bu çerçevede hareket ettiklerini söyledi.

Projenin sorunsuz ilerlediğini, fore kazık çalışmaları ve grobeton dökümünün ardından mevcut düzenlemeleri sürdürdüklerini dile getiren Faruk Özlü, bir yandan dere içi çalışmalarının devam ettiği projenin ilk etabında eş zamanlı olarak amfinin yapımına başlandığını paylaştı.

Özlü, “Amfimizin temel betonunun dökümü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Kısa süre içerisinde tamamlayacağımız amfimizle beraber ilk etap projemiz içerisinde yer alacak olan restoran, büfe ve yay şeklindeki iki aktif yaya köprümüzün de çalışmalarını sürdüreceğiz. Cep otoparklarımızın yanı sıra yol kenarlarında bisiklet ve park yerlerini konuşlandıracağımız çalışma ile şehrin gerdanlığını vatandaşlarımızla buluşturacağız” ifadelerinde bulundu.