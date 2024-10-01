Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Sönmez’in de aralarında bulunduğu araştırma ekibi Batı Antarktika’da yeni bir canlı türü keşfetti

Adıyaman Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Sönmez’in de aralarında bulunduğu araştırma ekibi, Batı Antarktika’da yeni bir canlı türü keşfetti. Mersin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, Balıkesir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serdar Sak ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu’nun yer aldığı ekip, Batı Antarktika’daki üç adada yapılan incelemeler sonucunda yeni bir Kopepod (Oldukça eski evrimsel tarihe sahip olan eklembacaklı) türü keşfetti.

Harpacticus tae olarak adlandırılan bu tür, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Türk Antarktik Seferi kapsamında toplanan örneklerle keşfedildi. TÜBİTAK (Proje No: 121Y372) tarafından da desteklenen çalışmanın sonuçları, uluslararası saygın dergilerden Polar Biology’de yayımlandı.

Harpacticus tae adı, “Turkish Antarctic Expedition”ın kısaltması olup, Türkiye’nin Antarktika’daki bilimsel faaliyetlerine ve seferlerine bir atıf olarak seçildi. Antarktika’nın bentik habitatından tanımlanan türün birincil tüketici olarak önemli bir ekolojik rol üstlendiği düşünülmektedir. Bu keşif, Antarktika’daki ekosistemlerin daha iyi anlaşılmasına ve Türkiye’nin kutup araştırmalarına olan katkısının altını çizmekte