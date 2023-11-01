DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yeni hizmet binası yapımını üstlenen firma ile imzalar atıldı.

İmza töreninde konuşan DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, “Geçtiğimiz günlerde ihalesini gerçekleştirdiğimiz yeni hizmet binamızın sözleşmesini imzalamak üzere toplandık. İhalede önemli bir sorumluluğun altına girerek, yeni hizmet binamızın yapım işini odamızın sunduğu şartları kabul eden, Müşterek Yapı firmamıza teşekkür ediyoruz. Mevcut binamız, dönemin şartlarına göre inşa edilmiş, uzun yıllar hizmet etmiştir. Günümüz şartlarında, fazlaca şehir içinde kalması, personel ve birim sayımızın artması gibi sebeplerden içinde bulunduğumuz binamız ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale gelmişti. Bina yapılması 3 dönemdir gündemde yer aldı fakat yapma konusu bize nasip oldu. Gerek kamusal prosedürlerin çözülmesi, gerekse mimari projede yapılan revizyonlar sonucunda, ihale aşamasına kadar gelindi ve ihalemizi gerçekleştirdik. İhale şartlarını yerine getirerek, DTSO yeni hizmet binası yapım işini üyelerimizden Müşterek Yapı firması aldı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İmzalayacağımız sözleşmenin odamıza, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

DTSO Meclis Başkanı Tanju Acar, imza töreninin Cumhuriyetin 100. Yılına denk gelmesinin ayrı bir mutluluk verdiğini belirterek, “Ülkemiz ve bizler için çok önemli bir gün. Türkiye’nin 100. yılı hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca, uzun yıllardır beklenen, özlenen binamızın imzalarını atmak bizlere nasip oldu. Yüklenici firmamıza da bu noktada teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüklenici firma Müşterek Yapı adına konuşan firma ortağı Nesim Avcı, bu önemli projede yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek “Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu önemli projesini yapmak bize nasip oldu. İnşallah tez zamanda projemizi hayata geçiririz ve bu güzel toplantılarımızın devamını yeni binada yaparız” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından DTSO ve Müşterek Yapı arasında bina yapımına dair sözleşme imzalandı.