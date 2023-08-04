Tokat’ın Niksar ilçe Kaymakamı İlhami Doğan vekalet ettiği iki ilçe kaymakamlığının yanı sıra yeni bir görevlendirme ile dört farklı görevi yürütecek.

Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerine vekalet ederken, Tokat Valiliği emri ile yeniden kurulan Reşadiye ilçesi Demircili Belediye Başkanlığı görevini de yapacak. Türkiye genelinde nüfusu 2000’in altına düşen belediyelerin feshi nedeniyle 2013 yılında belediyelikten köy statüsüne geçen Reşadiye ilçesine bağlı Demircili Köyü’nün belediye statüsünü yeniden kazanmak amacıyla yapmış olduğu hukuki süreç sona erdi. Hukuk yollarının tamamlanmasıyla Demircili köyü yeniden belediye statüsü kazandı.

Tokat Valiliğince Reşadiye’ye bağlı Demircili köyünün tüzel kişiliği belediye statüsüne dönüştüğü için, Demircili Belediye başkanlığına 5393 sayılı belediye kanununun 46. maddesi gereğince, belediye başkanlığı seçimi yapılıncaya kadar Reşadiye Kaymakam Vekili İlhami Doğan, Demircili’ye kurucu Başkan olarak atandı.