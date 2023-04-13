Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Halil Kallat eğitim gündemine ve sendikalarının çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kallat, kuruldukları günden bu yana yasakların kaldırılması, sorunların çözüme kavuşturulması, özlük, sosyal ve mali hakların iyileştirilmesi için mücadele verdiklerini, ter akıttıklarını ifade ederek, “Birçok meseleyi mesele olmaktan çıkardık. Nöbete ücret, sınav görev ücretlerinin artırılması, idari izinli günlerde ek ders ödenmesinin sağlanması, kariyer basamaklarında adım atılması, ek gösterge düzenlemesi, sözleşmelilere kadro gibi onlarca sorunu çözdük” dedi.

Yasaklarla mücadeleyi başardıklarını, temel hak ve özgürlüklerde mesafe aldıklarını, özlük, sosyal ve mali haklarda önemli adımların atılmasını sağladıklarını belirten Kallat, “Azim var, kararlılık var, adanmışlık var, inanmışlık var, istikamet var, isabet var, dava var. Eğitim-Bir-Sen olarak, birlerle başlayan hikâyemiz 400 bini aştı ve yarım milyon hedefi için her zaman seferberlik hâlindeyiz. Memur-Sen olarak, örgütlü gücümüz milyonu aştı ve sendikal yürüyüşümüz, büyümemiz devam ediyor. Biz, davamıza samimiyet ve sadakatle, inanç ve iradeyle yürüdük, otuz yılı. Yol gösterdik, yol açtık, yol aldık. Kayıplara son verdik, kazanımları artırdık. Müfredattan ders kitaplarına, sınav sisteminden yerleştirme uygulamalarına her konuda ses verdik, söz söyledik. Doğruyu işaret edip, hatadan vazgeçirdik. Yasaklarla mücadeleyi başardık, temel hak ve özgürlüklerde mesafe aldık. Özlük, sosyal ve mali haklarda önemli adımların atılmasını sağladık. Memur-Sen olarak 802 kazanıma imza attık” şeklinde konuştu.

"Örgütlü yapımızı büyütüyoruz"

Çok çalıştıklarını, emek harcadıklarını, birçok soruna çözüm bulunmasını sağladıklarını kaydeden Kallat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorunlarımızı örgütlü gücümüzle çözüyor, en büyük gücümüz örgütlülüğümüz diyerek örgütlü yapımızı büyütüyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, birçok meseleyi mesele olmaktan çıkardık. Nöbete ücret, sınav görev ücretlerinin artırılması, idari izinli günlerde ek ders ödenmesinin sağlanması, kariyer basamaklarında adım atılması, ek gösterge düzenlemesi, sözleşmelilere kadro gibi onlarca sorunu çözdük.”

Kallat, en düşük memur maaşı başta olmak üzere gelir düzeyi düşük olanlara seyyanen iyileştirme yapılması, şube müdürü, müfettiş yardımcısı, öğretmen, uzman, araştırmacı, şef, memur, hizmetli gibi birçok unvanda eğitim çalışanları arasında gelir adaletinin sağlanması için gayretlerinin sürdüğünü ifade ederek, “Öğretmenlerin alan değişikliği iş ve işlemlerinin yapılması, sıra tayininin yeniden hayata geçirilmesi, yönetici görevlendirme takviminin açıklanması, depremden etkilenen bölgelerden ayrılan personelin bulundukları illerde görevlendirilmelerinin sağlanması, DYK kurslarında memur ve hizmetli personel yönünden sayı sınırlamasının kaldırılması, üniversite idari personelinin yer değiştirebilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının kurumların keyfine bırakılmaması, ihtiyari değil zorunlu olması, birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çözüm üretilmesi gibi konularda mücadelemiz, girişimlerimiz, takibimiz devam ediyor” dedi.

"İstikrarın devamı konusunda kararlıyız"

“Karar mekanizmalarını zorluyor, 7. Dönem Toplu Sözleşme için gün sayıyoruz” diyen Kallat, “14 Mayıs ve 15 Mayıs sürecinin ülkemiz ve teşkilatımız açısından önemine dikkat çekiyor, istikrarın devamı konusunda kararlılığımızı bu vesileyle bir kez daha yineliyoruz. ‘Üye, ülke ve yerküre için çalışmaya, ter akıtmaya; sorunlardan beslenmek yerine çözümlerle güçlenmeye; ‘İyi ki Eğitim-Bir-Sen var, iyi ki Memur-Sen var’ dedirtmeye; her zaman olduğu gibi bugün de üzerimize düşeni yerine getirmeye, iyilikleri önermeye ve kötülükleri önlemeye devam’ diyoruz” değerlendirmesinde bulundu.