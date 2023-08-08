Denizli’de PAÜ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz’in önerisiyle, bir tekstil fabrikasında eşleri doğum yapan erkek çalışanlara 4 ay boyunca haftada 1 gün ekstra izin verme kararı alındı.

Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, sürdürülebilirlik faaliyetleri çerçevesinde, firmalar ile çalışma şartlarını iyileştirmesi konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede bazı firmalarla çalışma şartlarını iyileştirilmesine yönelik yetkililer ile görüş alışverişinde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde bir tekstil fabrikası eşleri doğum yapan erkek çalışanlarına İş Kanunundaki 5 günlük izne ilaveten 4 ay boyunca haftada 1 gün babalık izni verme kararı aldı.

Çocuk bakımının sadece annenin görevi olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, yaptığı açıklamada; “Tekstil firmasıyla yaptığımız toplantıda her şey güzel, çalışma şartlarını iyileştiriyorsunuz, kreş de sağlıyorsunuz, ama babalık izni eksik demiştim. Bugün, o günkü önerimizi firma yetkililerinin dikkate aldığın ve eşleri doğum yapan erkek işçilere dört ay boyunca haftada bir gün babalık izni vermeye başladığını öğrendim, çok mutlu oldum. Çocuk bakımı sadece annenin görevi değildir. Aileye yeni gelen bireyin bakımı hem annenin hem babanın görevidir. İnsan onuruna yaraşır işleri yaygınlaştırmak, bu çerçevede çalışma şartlarını sürekli iyileştirmek, çalışanı işletmeye olan bağlılığını artırır, iş gücü devir oranını düşürür. İşletmeler mutlu ve en iyi işçilerle çalışır. Böylelikle verimlilik ve karlılık da artar. Herkes kazanır. Aldıkları bu karardan dolayı firma yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmanın tüm Türkiye’ye örnek teşkil etmesini ve yaygınlaşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.