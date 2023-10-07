Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesine yeni atanan personele yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Düzce’de gençlik ve spor anlamında çalışmalarını arttırarak devam ettiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yeni atanan personellere bilgilendirme yapıldı. İl Müdürü İsa Yazıcı’nın katıldığı toplantıda kuruma gelen personellere ilk önce Düzce anlatıldı. Daha sonra Düzce’de gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılması planlanan projeler ile ilgili bilgiler verilirken, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.