Sultangazi Belediyesi, ilçeye eylül ayında atanan yaklaşık 800 öğretmen için “hoş geldiniz” yemeği düzenledi. Çiçeği burnunda öğretmenler, meslektaşlarının verdiği müzik ziyafetiyle eğlendi.

Sultangazi Belediyesi, ilçeye eylül ayında atanan yaklaşık 800 öğretmen için “hoş geldiniz” yemeği düzenledi. Çiçeği burnunda öğretmenler, meslektaşlarının verdiği müzik ziyafetiyle eğlendi.

Eylül ayında mesleğe adım atarak hayalleri gerçeğe dönüşen genç öğretmenler, Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği "Sultangazi’ye hoş geldiniz" yemeğinde bir araya geldi. Yemekte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Eğitim camiamıza yeni katılan arkadaşlarımıza tüm samimiyetimle ‘hoş geldiniz’ diyorum. Bir insanı yetiştirmek, ona yön vermek, onun hayatına dokunmak belki de hayattaki en kıymetli şeylerden biridir. Sizler sevgi, sabır ve özveriyle bir sarraf titizliğinde çocuklarımızı ince ince işleyerek ortaya paha biçilemeyen bir eser çıkarıyorsunuz. En değerli varlıklarımızı çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin her daim bütün imkanlarımızla yanındayız. Hepinize mesleğinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı da göreve başlayan öğretmenleri tebrik etti. Kaşıkçı, bu uzun yolda öğretmenlere başarılar dileyerek bol bol sohbet etti.

Yemeğin ardından ilçedeki okullarda görev alan müzik öğretmenleri, meslektaşlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Müzik öğretmenleri, en güzel şarkı ve türküleri arkadaşları için söyledi. Çiçeği burnunda öğretmenler, arkadaşlarının müzik şölenine oyunlarla, halaylarla eşlik etti.

Sultangazi Nikah Sarayı’ndaki etkinliğe Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş ve ilçeye yeni ataması yapılan yaklaşık 800 öğretmen katıldı.