Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘sözleşmeli öğretmen ve engelli öğretmen’ atamaları çerçevesinde Muğla’ya atanan öğretmenler Akyaka’da Muğla il Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile bir araya geldi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğretmenlerle buluşmalar programı çerçevesinde Muğla’da görev yapan öğretmenlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Programın bu haftaki adresi Ula ilçesine bağlı Akyaka oldu.

Hafta sonu gerçekleştirilen etkinlik Akyaka Orman Kampında kahvaltı ile başladı. Muğla’nın farklı ilçelerinden gelen öğretmenlerle kahvaltıda bir araya gelen İl Müdürü Emre Çay, öğretmenlerle ayrı ayrı ilgilenerek sohbet etti, görüş ve önerilerini dinledi.

Program, Akyaka’da doğal akvaryum görünümündeki Kadın Azmağı Deresi’nde düzenlenen tekne turuyla son buldu. Öğretmenler Doğal güzellikleriyle ünlü Gökova Körfezi’ne dökülen, su samurundan kuş türlerine kadar onlarca hayvan türüne ve bitki çeşitlerine ev sahipliği yapan Kadın Azmağı Deresini tekne ile gezme fırsatı yakaladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Çay, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından sözleşmeli öğretmen ve engelli öğretmen kadrolarına yapılan atamalar çerçevesinde 78 öğretmenimiz Eylül ayında Muğla’da okullarında göreve başladı. Öğretmenlik mesleğine Muğla’da başlayan öğretmenlerimizle hem tanışmak hem de hasbihal etmek için Akyaka’da bir araya geldik. Değerli meslektaşlarıma öğretmenlik yaşamları boyunca muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik mesleğine Muğla’da adım atan öğretmenler düzenlenen etkinlikten dolayı memnuniyetlerini ifade ederken moral ve motivasyonlarının artmasına vesile olan bu etkinlik için İl Müdürü Emre Çay’a teşekkür ettiler.