Bitlis’in Tatvan ilçesinde yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler, ilçeye yeni atanan Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soner Ergün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yerel ve ulusal basında görev yapan gazeteciler, ilçeye yeni atanan Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü ve Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soner Ergün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Tatvan ilçesinde faaliyet yürüten gazeteciler, ilçeye yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Soner Ergün’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kendilerine hayırlı olsun temennisinde bulunan gazetecilere teşekkür eden Tütüncü ve Ergün, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gazeteciler ise Tütüncü ve Ergün’ü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.