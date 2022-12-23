Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve son 20 yılın en yüksek dolar kuru olan yeni asgari ücret, Denizli’de hem işveren hem de işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve son 20 yılın en yüksek dolar kuru olan yeni asgari ücret, Denizli’de hem işveren hem de işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2023 yılının yeni asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıklandı. Yaklaşık 3 bin TL’lik zammın ardından en yüksek dolar kuru olan asgari ücret, birçok vatandaş tarafından olumlu karşılandı. 100 TL olan katkının 250 TL’ye yükselmesini de değerlendiren Denizlili işveren ve işçiler, yeni ücretin hayırlı olmasını diledi.

İşveren Murat Oğuz, “Yapılan asgari ücret zammı konusunda memnunuz. Hem işçiyi hem de işvereni sevindirdi. Dolar kuruna oranla iyi bir zam yapıldı. Hem işçiyi hem de bizi de düşünmek gerekiyor. Bizim 8 bin TL civarında beklentimiz vardı fakat 500 TL fazla oldu, iyi oldu” dedi.

“Piyasaya göre iyi bir zam yapıldı”

Yeni asgari ücretin beklentisinin üstünde olduğunu söyleyen Orhan Yılmaz da, “Piyasaya göre iyi bir zam yapıldı. 3-5 ay sonra ürünlere bir zam gelmediği takdirde güzel olduğunu düşünüyorum. Ben ve birçok kişi beklemiyordu. 7 bin TL civarında beklentimiz vardı. Tüketiciye başka zamlar yansıtılmadığı takdirde iyi bir zam olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Enflasyonun çok fazla artmaması halinde açıklanan rakamın yeterli olduğunu belirten işveren Dilan Beceren ise şöyle konuştu:

“Asgari ücret beklenmedik bir miktara çıkarıldı. Verilen zam rakamının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Enflasyon ve zamlar çok fazla olmasa bence yeterli bir zam olduğunu söyleyebilirim.”