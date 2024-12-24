2025 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç tamamlandı.

2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yapılan toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptı.

????2025 Yılı Asgari Ücret Açıklama Toplantısı Canlı Yayın ???? https://t.co/HTRSzEW2fi — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 24, 2024

Bu arada 700 lira olan asgari ücret işveren destek tutarı da bin liraya çıkarıldı.

ERDOĞAN'DAN İLK MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "2005 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024