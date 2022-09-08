Uşak Belediyesi ve bir çok kamu kurumu katkılarıyla inşa edilecek olan aşevi için ilk kazma vuruldu.

Uşak Belediyesi ve bir çok kamu kurumu katkılarıyla inşa edilecek olan aşevi için ilk kazma vuruldu.

Uşak aşevinin hizmet çalışmaların artmasının ardından ihtiyaçlara tam olarak karşılık verememesiyle birlikte Uşak Belediyesi çalışmalara başladı. Uşak Belediyesi 3 katlı bir binada hizmet verilecek olan yeni aşevi çalışmaları da hız kazandı. Bununla birlikte yeni binanın temel kazı çalışmaları bugün başladı. Kazı çalışmalarına Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı ve Uşak Aşevi Yaptırma Derneği Başkanı Hikmet Kahraman ile yönetim kurulu üyeleri, Uşşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Zafer Aydın katıldı.

Uşak Belediyesi öncülüğünde diğer kamu kuruluşlarının ve birçok hayırseverin bağışlarıyla inşa edilecek olan aşevi projesinde; kapalı ve açık otopark, sevgi mağazası, 500 kişilik yemek salonu, konferans salonu ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kısa süreliğine konaklayabileceği misafirhane bulunuyor. Bunların yanı sıra aynı anda 20 tane kurban kesme kapasitesine sahip steril bir kurban kesim merkezi yeni aşevine kazandırılacak ve Kurban Bayramı’nda tüm halka hizmet verecek. İkişer adet soğuk hava ve erzak deposunun yer alacağı yeni aşevinde bir de hamam bulunacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çakın,“Çok şükür bugün yeni aşevimizin kazı çalışmalarına başladık. Şehrimize uzun yıllardır hizmet veren aşevimizin eski yeri artık fiziki olarak hizmet vermekte zorluk oluşturuyordu. Bizde aşevi yönetimi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yeni bir yer kazandırmak konusunda belediye olarak öncülük etmeye karar vermiştik. Bu doğrultuda belediye meclis üyelerimiz ve aşevi yöneticilerimizden oluşan Aşevi Yaptırma Derneği’ni kurduk. Bu vesileyle bugün hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle aşevimizin yeni yerinde kazı çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Yeni aşevi projesi inşallah tüm Uşaklıların katkılarıyla gerçekleştirilecek.” dedi.