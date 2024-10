Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesinde yeni yapılan GASMEK binasında incelemede bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan ve yerine yenisi yapılan Araban ilçesindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) çelik konstrüksiyonlu binasında incelemede bulundu. İnşa çalışmaları ve son durum hakkında bilgi alan Fatma Şahin, Nurdağı ve İslahiye gibi Araban’da da yıkıcı etkiler bırakan depremlerin ardından hasar gören GASMEK’in yeni yapılan binasının Aralık ayında tamamlanacağını söyledi.

"Yaşamı hızlı bir şekilde normalleştirmek için bütün gücümüzle destek verdik"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat depremlerinden sonra Araban’ın da diğer ilçeler gibi etkilendiğini belirtti. Araban’a dair Araban Belediyesi ile el ele verip yapılması gereken çalışmaları birlikte yürüttüklerini ifade eden Başkan Fatma Şahin, "Bizim için çok olağanüstü bir dönemdi. 6 Şubat’tan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Konut sayısından tutun yaşananlara baktığınız zaman GASMEK’teki bizim şu andaki binamızdaki orta ve ağır hasar sayısına bakınca kişi başı nüfusa göre hakikaten büyük bir zarar gördü. Biz de bütün ilçelerimize bu gördükleri zararı gidermek ve yaşamı hızlı bir şekilde normalleştirmek için bütün gücümüzle destek verdik. Geçen yılın bütçesinin üçte birini yalnızca deprem bölgesine ayırdık. Önceliklerimizi değiştirdik" dedi.

GASMEK’lerin önemine vurgu yapan Başkan Şahin, "Bugün gelinen nokta tam bir ustalık dönemi. Hocalarımızın kalifikasyonu, öğrencilerimizin ulaştığı imkanlar, büyük bir başarıya bizi götürüyor. Bugün onlarca doktorumuzun, onlarca mühendisimizin, onlarca hukukçumuzun, onlarca sosyal bilimlerdeki hangi bölümü istiyorsa kazanacağı alt yapıyı hazırladık ve herkes ziyadesiyle memnun. Çünkü bunu ücretle almaya kalktığınız zaman orta gelir grubu sabit gelirli aileler bundan çok etkileniyor. Yapamıyorlar. Fırsat eşitliğini verdiğiniz zaman hepsi ücretsiz olarak geldiğinde çok iyi bir eğitim aldıklarında çok yüksek başarı elde ediyoruz. Araban halkı zaten çok başarılı. Azıcık dokununca muhteşem başarı geliyor. O yüzden GASMEK’ler 6 Şubat’ta etkilendiğini görür görmez çok hızlı bir şekilde yenileyelim dedik. İçerisinde lise, üniversite öğrencileri için her şey var. Hem de tekstil olarak her şey var. Anne buraya geldiği zaman buraya kreş açıyoruz. Çocuk kreşte eğitim alıyor. 7 çok geç. Eğitimini alırken anne de tekstil atölyesinde üretim yapıyor. Günün sonunda meslek ediniyor. Aile ekonomisi güçleniyor. Çocuklar eğitiliyor ve burada tam bir hayat mektebi var. GASMEK’ler olduğu her ilçeye hayat, umut, gelecek, mutluluk veriyor. Araban mutlu olduğu zamanda biz mutlu oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Araban her alanda Büyükşehir Belediyesi’nin hem izi hem elini koyduğu yer olacak"

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Fatma Şahin’in hızlı bir talimatıyla modern bir tesis olacağını belirterek, "Gençler eğitim alırken, anneler de tekstil anlamında aile ekonomisine katkı sağlayacaklar. Önümüzdeki günlerde Araban her alanda Büyükşehir Belediyesi’nin hem izi hem elini koyduğu yer olacak. Birlik beraberlik içerisinde güzel işlere vesile olacağız. Fatma Şahin’e bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu ise emeklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban Belediyesi’ne teşekkür etti.

Merkezde olan GASMEK’lerin ilçelerde de aynı hizmeti sürdürme bakış açısıyla çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Aralık ayında yeni GASMEK’i Araban’a tekrar kazandıracak. Ocak ayında yeni dönemde eğitim ve öğretime başlayacak.