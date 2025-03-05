Sakarya’da geçirdikleri trafik kazasında ölen yeni anne baba olan çift, Düzce’de son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otoyolda gişelerdeki beton bariyerlere çarpma sonucunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden genç mühendis Selman Güngör ile 5 gün önce doğum yapan kadın hastalıkları doktoru Yonca Haymana Güngör, Düzce’de son yolculuğuna uğurlandı. Merkez Büyük Cami’de yan yana getirilen genç çiftin cenaze programına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile birlikte ilçe ve belde belediye başkanları, çok sayıda protokol üyesi ve Düzceliler katıldı. Önce Selman Güngör’ün ardından Yonca Haymana Güngör’ün cenaze namazı kılındı. Genç çiftin cenazeleri Köprübaşı Ömer Efendi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.