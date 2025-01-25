Tokat Belediyesi Doğancıbağları Mahallesi’nde 40 yıllık altyapı sorununu çözerek, yeni kanalizasyon ve içme suyu hatları döşedi.

Tokat Belediyesi, Doğancıbağları Mahallesi’ndeki 40 yıllık altyapı sorununu çözmek için başlattığı çalışmalarını tamamladı. Mahallede yaklaşık 400 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon ve içme suyu hatları döşendi. Çalışmaların ardından, abone bağlantıları yapılmaya devam ediyor.

“Yeni hatlar döşedik”

Altyapı sorunlarının çözülmesi için hızla hareket ettiklerini belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Doğancıbağları Mahallemizde 40 yıldır devam eden altyapı sorununu, halkımıza en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde çözmüş olduk. Hem içme suyu hattımızı yeniledik hem de altyapısı olmayan yerlerde yeni hatlar döşedik. Bu sayede mahalle sakinlerimiz kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak” dedi.

Başkan Yazıcıoğlu, bölgedeki üstyapı çalışmalarının da yakında tamamlanacağı bilgisini vererek, “Üretken Belediyecilik anlayışımızla Tokat’ımızın kronikleşmiş sorunlarını çözmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.