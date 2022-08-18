Antalya’nın Serik ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Antalya’nın Serik ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi Acısu ırmağı köprü yolunda meydana geldi. Köprü yolunda, yerde kaza yapmış şekilde ki motosikleti gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptığı arama çalışmasında gencin cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda bulunun gencin cansız bedeni, önce hastane morguna ardından da kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü Kocaman’ın virajı alamayarak yol kenarında ki su kanalına çarpıp içine düştüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.