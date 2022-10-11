Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin hazırladığı ESOGÜ Gündem programına konuk olarak öğrencilere seslendi, akademik yılda yapılabileceklere ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ersin Karademir, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin hazırladığı ESOGÜ Gündem programına konuk olarak öğrencilere seslendi, akademik yılda yapılabileceklere ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Pandeminin etkilerinin azaldığı yeni bir eğitim öğretim yılının başladığını söyleyen Doç. Dr. Karademir bölümle yakın temas halinde olmanın, derslere düzenli ve verimli çalışmanın, not ortalamasını yüksek tutmanın önemini anlattı. Sadece bir diplomaya bağlı kalmanın istenen bir mezun profili olmadığını söyleyen Doç. Dr. Karademir öğrencileri üniversitenin çeşitli olanaklarından faydalanmaya çağırdı. Öğrenci kulüplerine üye olmanın sosyal tarafı geliştirdiğine, kariyere katkı sağladığına, çok yönlülüğü ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Karademir öğrencileri sadece üniversitenin değil, Eskişehir’in olanaklarından faydalanma, kendilerini olabildiğince geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.