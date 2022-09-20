Kastamonu Üniversitesi’nde 2022-2023 akademik eğitim yılının ilk gününde düzenlenen kokteylde Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, öğrencileri karşıladı.

Kastamonu Üniversitesi’nde 2022-2023 akademik eğitim yılının ilk gününde düzenlenen kokteylde Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, öğrencileri karşıladı.

Kastamonu Üniversitesi, 2022-2023 akademik eğitim Yılının başlamasıyla birlikte kapılarını öğrencilere açtı. Kastamonu Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Kuzeykent Mahallesi Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ve üniversite öğrencileri tarafından kampüs içerisinde bulunan İstiklal Çarşı’sında açılış kokteyli düzenlendi. Kokteylde, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ve Kuzeykent Mahallesi Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri tarafından öğrencilere helva, çay ve kurabiye ikramında bulunuldu.

Açılış kokteyline Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da katıldı. Burada öğrencileri ziyaret eden Rektör Topal, öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. Üniversiteye yeni katılan öğrencilere ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Rektör Topal, açılış kokteylinde açılan stantları gezerek, görevlilere teşekkür etti.