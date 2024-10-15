Antalya’da 4 bin metrekarelik alanda 60 ünit ile açılan Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hastanesi, SGK ile yapılan anlaşmasıyla günde 500 hastaya hizmet vermeye başladı.

Antalya Bilim Üniversitesi Diş Hastanesi, Şehir İçi Yerleşkesi olan MarkAntalya İş Merkezi’nde hasta almaya başladı. 4 bin metrekarelik alan ile toplam 2 katta, 60 ünit ile organize olan Diş Hastanesi, SGK ile yapılan anlaşmasıyla günde 500 hastaya hizmet veriyor. Sen teknoloji cihazları, bilgisayar destekli üretim ve tasarım (CAD-CAM) laboratuvarı teknolojisi, üç boyutlu tomografi (CBCT) ile geliştirilmiş röntgen cihazı, çocuk oyun alanı, ücretsiz vale hizmetleri, eğitilmiş ve konusunda uzman akademik kadrosu ile gelecek hastalara üst düzey kaliteli hizmet vermeyi hedefliyor.

"Gurbetçi vatandaşlarımızın bize özel bir ilgisi var"

Başhekim Dr. İsmail Bülent Süzer, öğrenci klinikleriyle birlikte klinik kapasitelerinin günde yaklaşık 500 hasta alabilecek noktaya geldiğini belirterek, 24 öğretim üyesi, 16 idari personelle birlikte, vatandaşların ihtiyacı olan her türlü hizmeti vermeye hazır hale geldiklerini söyledi.

“Tüm Antalya ve çevresindeki hastalarımızı üst kalite bir hizmet almaya davet ediyoruz” diyen Süzer, gurbetçi vatandaşlar için ise ayrı bir poliklinik oluşturduklarını aktardı. Süzer, “Gurbetçi vatandaşlarımızın bize özel bir ilgisi var, bunun da devamını arzu ediyoruz. Onlar bizi pandemi döneminde çok desteklediler, gerçekten canı gönülden değer veriyoruz ve teşekkür ediyoruz. Burada en üst düzey kaliteli hizmeti almaları için burada görmek istiyoruz. Vakitlerinin sınırlı olduğunu bildiğimiz için onlara ayrı bir poliklinik oluşturduk. Geldikleri zaman en hızlı ve en kaliteli hizmeti vermek için talibiz” ifadelerine yer verdi.

3 Ekim Perşembe günü açılışı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Murat Özercan ev sahipliğinde gerçekleştirilen Diş Hastanesi’nin açılış törenine katılanlar arasında, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Şen Tunç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aktan, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Behram Tuncel, Başhekim Dr. İsmail Bülent Süzer, Üniversite Genel Sekreteri Çağatay Aslan, öğretim üyeleri, Antalya protokolü ve davetliler yer almıştı.