Kişisel gelişime katkıda bulunması amaçlanan Tara Bütünsel Gelişim Akademisi düzenlenen davetle Beşiktaş Balmumcu’da açıldı.

Kişisel gelişime katkıda bulunması amaçlanan Tara Bütünsel Gelişim Akademisi düzenlenen davetle Beşiktaş Balmumcu’da açıldı.

Tara Kitap’ın kurucusu Selcen Gür ve Farkındalık Rehberi Serap Koçer tarafından kurulan Tara Bütünsel Gelişim Akademisi Balmumcu’da düzenlenen davet ile açıldı. Akademinin kurucularından Selcen Gür ve Serap Koçer, düzenledikleri davet ile birlikte misafirlerine kuruluş amaçlarını ve hedeflerini anlattı. Pandemi ile birlikte insanların daha çok sıkıntı ve strese girdiğini belirten Selcen Gür, “Bugün Tara Bütünsel Gelişim Akademi’nin açılışı için toplandık. Biz tara kitap olarak zaten kişisel gelişim konularında kitap yayınlıyoruz. Biliyorsunuz, pandemi ve sonrasında hayatın getirdiği belirsizlikler, zorluklar hepimizi daha çok sıkıntıya düşürdü. Hem belirsizliklerle mücadele etmek, hem de hayatın getirdiği zorluklarla mücadele etmek için psikolojik dayanıklılığımızı geliştirmemiz her zamankinden daha kıymetli oldu” dedi.

Bu akademi ile birlikte insanlar üzerinde stres ve kaygı ile baş edebilme yeteneğini geliştirmeyi amaçlayarak, toplumsal bir fayda oluşturmayı hedeflediklerini belirten Serap Gür ise "Bizler burada hem psikolojik sağlamlığımızı geliştirmek hem stres ve kaygı ile baş edebilme yöntemlerini öğrenmek hem de insanların kişisel gelişim yolculuğunda onlara rehberlik edebilmek üzere eğitimcilerle bunları talep edenleri buluşturmak istiyoruz. Bu yolculuğa çıkmak isteyenlerin buluşma noktası olacak akademi. Biliyorsunuz hepimiz çeşitli yollardan geçiyoruz. Bu geçtiğimiz yollarda kendimize ait deneyimler ediniyoruz ve bu deneyimleri paylaşmakta çok kıymetli. Bu yollardan geçenler zorlukları nasıl aştıklarını diğer kişilerle paylaştıkları zaman hep birlikte daha toplumsal bir fayda sağlamış olacağız. Biz burayı bu amaçla kurduk” dedi.