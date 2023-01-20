Zonguldak’ta kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla yengesine merdivende pusu kurup öldüren tutuklu sanık Namık D.’ye (58) kadına karşı kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak’ta kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla yengesine merdivende pusu kurup öldüren tutuklu sanık Namık D.’ye (58) kadına karşı kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezası verildi.

Zonguldak’ta geçen yıl haziran ayında yaşanan olayda, daha önce aralarında gürültü ve balkon kullanımı nedeniyle husumet bulunan Namık D., yengesi Nurten Demirbağ’a (42) evin merdivenlerinde pusu kurarak kurşun yağdırdı, kurşun bitince de silahın kabzasıyla başına vurarak tekmeledi. Kayınbiraderine yalvararak acı çeken Nurten Demirbağ ise kaldırıldığı hastanede dört gün sonra yaşamını yitirdi.

Sanık Namık Demirbağ’ın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandığı olayda, Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame doğrultusunda "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Bir önceki duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada ise sanık hakkında karar verildi.

Duruşmada eşinin, kardeşi tarafından öldürülmesi üzerine oğlunun yetim kaldığını söyleyen Mehmet Demirbağ, "Oğlum yetim kaldı. Sanık hak ettiği cezayı alsın" dedi. Tutuklu sanık ise son sözünde "Defalarca ağabeyime söyledim. Eşinin huzursuzluk verdiğini söyledim. Ama ağabeyim beni dinlemedi" dedi.

Sanığın avukatı ise olayda öldürme kastının olmadığını hatta sanığın ölen Nurten Demirbağ aleyhine uzaklaştırma kararı bile aldırdığını hatırlatarak ağır tahrik altında hareket ettiğini öne sürdü.

Mahkeme ise yargılamayı bitirerek sanık hakkındaki kararını açıkladı. Sanığın kadına karşı kasten öldürme suçunu işlemesi sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ancak haksız tahrik indirimi uygulayarak cezanın 24 yıl hapis cezası olarak uygulanmasına karar verildi. Sanık Namık D.’nin pişmanlık göstermediği gerekçesiyle başkaca indirim uygulanmamasına karar verildi. Ayrıca Namık D.’nin olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 2 yıl hapis cezası ve adli para cezası uygulanmasına karar verildi.

Eşinin kardeşi tarafından öldürülmesine tepki gösteren Mehmet Demirbağ ise yargılama sonunda mahkeme heyetine teşekkür ederek duruşma salonundan ayrıldı.