Nisan ayının ortalarında ekimi yapılan yemlik dane mısırın hasat zamanının gelmesiyle beraber biçerdöverler tarlalara girerek hasada başladı.

Nisan ayının ortalarında ekimi yapılan yemlik dane mısırın hasat zamanının gelmesiyle beraber biçerdöverler tarlalara girerek hasada başladı.

İç Anadolu’nun tahıl üretimi konusunda markalaşan yerlerinden Ankara’nın Polatlı ilçesinde uzun yıllardır üretimi yapılan buğday, arpa, şeker pancarı, kavun ve soğana bir yenisi daha eklendi. Son yıllarda hem rekolte fazlalığı hem de satış konusundaki getirisinden dolayı ilçe halkı danelik ve silajlık mısır üretimine önem vermeye başladı.

Danelik mısırda hasat zamanı

Nisan ayının ortalarında ekimi yapılan danelik mısır, ekim ayının 20’sinden itibaren biçerdöverin tarlaya girmesiyle hasat edilmeye başlandı. Hıdırşeyh Köyü’ndeki tarlada danelik mısırların hasadı drone ile havadan görüntülendi.

Hasat ile ilgili bilgiler veren biçerdöver şoförü Hayrullah Öztürk, “Böyle hasat zamanı geliyorum mısır, buğday, arpa, nohut işlerini yapıyorum. Bu sene verim buğdayda da iyiydi, mısır daha iyi. Mısır bir dönüm yerden bir ton da veriyor, tarla kuvvetli olduğu zaman 2 tona kadar da çıkıyor. Daha çok verdiği zaman saatte 7 dönüm yer biçeriz” dedi.

Danelik mısırların hayvancılar için yemlik olarak kullanıldığını ifade eden Hıdırşeyh Köyü çiftçilerinden Murat Kömez, geçen sene mısır veriminin daha iyi olduğunu söyledi.

“Tahminim 100 dönüm yerden 140 tona yakın mısır çıkacak”

Murat Kömez, şunları aktardı:

“Bu sene bizim burada bir dönümde bin 200-300 kilo anca alıyoruz bir dönümde. Bereket versin, yine de iyi. Daha ne olacak, bu kadar olur yani. Benim 100 dönüm mısırım var. Biri işlendi, biri işlenecek. Tahminim 100 dönüm yerden 140 tona yakın mısır çıkacak. Bu dane mısır. Hayvancılar için yemlik olarak kullanılıyor. Biz bunu işliyoruz borsaya, kurutma tesisine gönderiyoruz. Oradan borsada açık artırmada satılıyor, malımız değerleniyor.”

“İşçiden bıktığımız için buna yöneliyoruz”

Çiftçilerden Mustafa Kömez ise mısırın güzel bir ürün olduğunu ve memnuniyet duyduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“Şu anda biçtiğimiz mısırlardan 1,5-2 ton arası verim alıyoruz. Bunun ekilişleri nisanın 10 ila 15’i gibi başlar. Ekimin 20’si ile 25’i arasında biçerimizi tarlaya soktuk. Geçen hafta gelmişti ama yağmur yağdı, nem oldu bıraktık. Tekrar biçiyoruz ama nemde pek düşüş olmamış. 18’lerdeydi, şu anda da 16’larda çıkıyor. Mısır güzel bir ürün. Biz bundan memnunuz. İşçiden bıktığımız için buna yöneliyoruz. Bu yıl benim 50 dönüm yerimden 70 ton mısır çıktı. Verimlerimiz standart. Sen gübreyi çok attıysan verimi daha fazla alabiliyorsun. Bunun masrafı sadece sulama. Yapraklarında bit oluyor bunun. Verimi düşürdüğü için onunla mücadele ediyoruz.”