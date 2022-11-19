Batakköy Mahallesi 1002 Sokak üzerinde bulunan Hatice Soğukçelik’e ait ahırda bulunan inek, yemliğe düşerek sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde inek, sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Saç tellerinden takı tasarımı yapıyor

Saç tellerinden takı tasarımı yapıyor

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