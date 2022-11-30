Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencisi 29 yaşındaki Yemenli Muhammed Fahd Shaıf Abdullah, 7 ayda hafızlık eğitimini tamamladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencisi 29 yaşındaki Yemenli Muhammed Fahd Shaıf Abdullah, 7 ayda hafızlık eğitimini tamamladı.

Müftülük Merkez Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan Muhammed Fahd Shaıf Abdullah, "Ben DPÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Lisans ve hafızlık eğitimimi aynı anda yaptım. Hafızlık eğitimini 7 ayda tamamlayarak, hafızlık diplomamı aldım. Hafızlık eğitimim boyunca bana destek olan Merkez Kur’an Kursu öğreticisi Turhan Bayatlı hocamı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kütahya Müftülüğü Merkez Kur’an Kursu öğreticisi Turhan Bayatlı, "Muhammed Fahd Shaıf Abdullah, 7 ay gibi bir sürede hafızlık eğitimini başarıyla tamamladı. Abdullah, hem üniversite eğitimini, hem de hafızlık eğitimini aynı anda yaptı. Hafızlık eğitimi kısa sürede tamamlayan Muhammed kardeşimize tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Babasının Yemen’de subay olarak görev yaptığını belirten Muhammed Fahd Shaıf Abdullah, 4 yıllık lisans eğitimini de başarıyla tamamlayıp, insanlara hizmet etmek istediğini ifade etti.