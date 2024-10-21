Yemeksepeti, ofis operasyonlarındaki çevresel etkisini azaltmak ve sürdürülebilir iş yapısını güçlendirmek amacıyla Yeşil Ofis Diploması’nı yeniledi. Karbon salımlarını azaltma yolunda önemli adımlar atan ve gıda israfını yüzde 13,2 oranında düşüren şirket, döngüsel ekonomi yaklaşımını hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor.

Türkiye’nin hızlı ticaretteki öncü markalarından Yemeksepeti, ofis operasyonlarında istikrarlı bir şekilde yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları sayesinde bu yıl da Yeşil Ofis Diploması’nı yenilemeye hak kazandı. Karbon azaltımı ve dengeleme hedefleri doğrultusunda kaydettiği önemli ilerlemelerle birlikte doğa dostu ofis uygulamalarını daha da yaygınlaştıran şirketin çevreye duyarlı projeleri, hem çalışanlarına hem de doğaya karşı sorumluluk bilincini artırarak sürdürülebilir bir geleceğe anlamlı katkılar sunuyor.

Yeşil Ofis uygulamaları ile çevreye katkı

Yapılan açıklamaya göre, Yeşil Ofis Programı’ndaki ikinci yılını tamamlayan şirket, çevre dostu uygulamalarını geliştirmeyi sürdürüyor. Çalışanlarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve eğitici iletişimlerle çevre bilincini sürekli olarak yükseltiyor. Ofiste tek kullanımlık plastik kullanımını tamamen sonlandıran şirket, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme gönderilmesi konusunda iki yıldır başarılı projelere imza atıyor. Bu yıl özellikle gıda israfını azaltmaya odaklanan şirket, 986 kilogram kahve posasını ileri dönüştürerek yüzde 7’lik bir atık azaltma hedefini gerçekleştirdi.

Yemekhanedeki gıda atığı yüzde 13,2 azaltıldı

Ofis operasyonunda gıda israfını önlemeye yönelik yenilikçi adımlar atan şirket, son olarak geçtiğimiz yıl, yemekhanesinde hayata geçirdiği bir projeyle israfı önemli ölçüde azalttı. Şirketin uygulamaya koyduğu akıllı tartı sistemi ile gıda atığını yüzde 13,2 oranında azaltarak günlük ortalama 29,6 kilograma düşürmesi, sürdürülebilirlik çabalarının pratik ve ölçülebilir bir sonucu olarak öne çıkıyor.

Karbon sıfırlama projeleri ile sürdürülebilir gelecek

2020 yılından bu yana karbon salımlarını dengelemeye devam eden şirket, karbon sıfırlama çalışmalarında 4’üncü yılını geride bıraktı. 2023 yılında, bir önceki yıla kıyasla operasyonel verimlilik artırma çabalarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını yüzde 36 oranında düşürdü. Şirket, enerji verimliliğini artırmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gibi sürdürülebilir adımlarla bu süreci daha ileriye taşımayı planlıyor. Bu çabalar, Yemeksepeti’nin çevresel etkilerini minimize etme ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Yeşil Ofis Diploması için temel kriterler

WWF-Türkiye tarafından verilen Yeşil Ofis Diploması, ofislerde çevreye duyarlı tercihlerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Bu diplomayı alabilmek için şirketlerin çalışan bilincini artırmaları, doğal kaynak tüketimlerini azaltmaları, atık yönetimi uygulamaları yapmaları ve tek kullanımlık plastiklerin kullanımını en aza indirmeleri gerekiyor. Ayrıca, sürdürülebilir satın alma süreçleri, minimum karbon emisyonu oluşturacak ulaşım yöntemleri, gıda israfının azaltılması ve karbon ayak izinin düşürülmesi gibi kriterler de diplomayı almak için yerine getirilmesi gereken koşullar arasında yer alıyor. Şirket, ofis operasyonlarında bu kriterleri başarıyla karşılayarak sürdürülebilirlik alanındaki gelişim yolculuğunu pekiştiriyor.