9 Şubat Dünya Pizza Günü’nü kutlayan Yemeksepeti, 2024 yılına ait pizza sipariş verilerini açıkladı. Türkiye’de pizza siparişleri 2023’e göre yüzde 12 artarken, pizza severlerin tercihleri ve tüketim alışkanlıklarına dair ilginç sonuçlar paylaşıldı.

Yemeksepeti, Dünya Pizza Günü’ne özel olarak pizza tüketim alışkanlıklarına dair çarpıcı verileri duyurdu. Yemeksepeti’nin açıkladığı veriler, sadece pizza severlerin tercihlerindeki değişimleri ve ilginç trendleri gözler önüne sermekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’deki pizza tüketim alışkanlıklarına dair önemli ipuçları da sunuyor. 2023 yılına kıyasla 2024’te pizza siparişlerinde yüzde 12’lik önemli bir artış yaşandı. Bu yükseliş, pizzanın her öğünde ve her an tercih edilen bir lezzet olma özelliğini pekiştiriyor.

Sıkı pizza severlerin sayısı artıyor

2024 yılında Yemeksepeti kullanıcıları arasında aylık ortalama 5 ve üzeri pizza siparişi verenlerin oranı yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Bir kullanıcı, yıl boyunca toplam 1.602 pizza siparişi vererek kırılması güç bir rekora imza attı. Aylık bazda ise bir kullanıcı 321 pizza siparişiyle zirveye yerleşti.

Tavuklu ve sucuklu pizzalar yükselişte

Pizza çeşitleri arasında en dikkat çekici yükselişi tavuklu pizza gerçekleştirdi. 2024 yılında tavuklu pizza siparişleri, 2023’e göre yüzde 53 gibi önemli bir oranda arttı. Sucuklu pizza ise yüzde 30’luk artış oranıyla en çok artış gösteren ikinci pizza çeşidi oldu.

Akşam ve gece pizza siparişlerinde artış

Veriler, pizza siparişlerinin gün içinde yoğunlaştığı saatleri de ortaya koyuyor. 18:00-20:00 saatleri arasındaki pizza sipariş değişimi, yüzde 11 artış gösteriyor. Ayrıca, Yemeksepeti kullanıcılarının gece 00:00-03:00 saatleri arasındaki pizza siparişlerinde yüzde 22 gibi dikkat çekici bir artış bulunuyor.

Hafta sonu ve tatillerde pizza keyfi katlanıyor

Hafta sonları, hafta içine kıyasla yüzde 17 oranında daha fazla pizza siparişi veriliyor.

Pizza siparişlerini en çok artıran şehirler

2024 yılında bir önceki yıla göre pizza siparişini en çok artıran şehirler sıralamasında dikkat çekici değişiklikler yaşandı. Tunceli yüzde 89’luk artışla zirveye yerleşirken, Muş yüzde 82, Kars yüzde 61, Bilecik yüzde 57 ve Nevşehir yüzde 52 ile onu takip etti.

Orta boy pizza favori, gazlı meşrubatlar klasik eşlikçi

Orta boy pizzalar, diğer boyutlar arasında açık ara önde. Kullanıcıların yüzde 62’si orta boy pizzayı tercih ederken, büyük boy pizzaların oranı yüzde 25’te kaldı.

Pizza siparişlerinin yanında en çok tercih edilen içecek konusunda ise şaşırtıcı bir değişiklik yaşanmadı. Kullanıcıların yüzde 70’i pizza siparişlerinin yanında hala gazlı meşrubatlar tercih ediyor.

Yemeksepeti fırsatları büyük ilgi görüyor

Yemeksepeti’nin sunduğu fırsatlar da pizza severler tarafından yakından takip ediliyor. "İki orta boy" fırsatlarının kullanıcılar tarafından değerlendirilme oranı yüzde 22 olarak gerçekleşti. Ayrıca, kullanıcıların pizza siparişlerinin yüzde 13’ünü Yemeksepeti’nin çok sevilen Sepette kampanyalarını kullanarak vermesi, indirim ve kampanyaların tercihleri etkilediğini ortaya koyuyor.

Mozzarella, mısır ve mantar ekstra lezzetler

Hamur tercihinde ise ince hamur, yüzde 58’lik oranla en popüler seçenek olmaya devam ediyor. İnce hamur pizzaların hafifliği ve çıtırlığı, kullanıcılar tarafından beğenilmeye devam ediyor.

Pizza siparişlerinde en çok tercih edilen ekstra malzemeler sıralamasında ise mozzarella peyniri, mısır ve mantar ilk üç sırayı paylaşıyor.

Avrupa pizza indeksinde şampiyon pizza margarita

2024 Pizza Raporu’na ek olarak, Yemeksepeti’nin çatı şirketi Delivery Hero bünyesinde Avrupa’da faaliyet gösteren foodora da 2025 Pizza Endeksi’ni yayımladı. 6 Avrupa ülkesinden toplanan verilere göre, Pizza Margarita hem Türkiye’de hem de Avrupa genelinde en çok tercih edilen pizza olmayı sürdürüyor. Sade ve klasik lezzetlerin popülerliği, Avrupa’daki tüketici tercihlerine de yansımış durumda. Margarita’yı, Avrupa’da özellikle salamlı ve kebap pizzalar takip ederken, çocuklar için özel olarak hazırlanan küçük boy margarita pizzalar da en çok sipariş edilenler arasında yer aldı.

Ayrıca Avrupa’da pizzanın en uygun fiyatlı olduğu şehir Macaristan’ın Szeged kenti olurken, en pahalı pizza ise Norveç’in Bergen şehrinde satılıyor.