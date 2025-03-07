Yemeklere lezzet katan kuyruk yağı, romatizması olan hastalara da şifa oluyor. Kuyruk yağı özü kremi, doktorlar tarafından özellikle romatizma hastalarına öneriliyor.

Doğal hayvansal katkılı bakım ürünü olan kuyruk yağı özü kremi özellikle cildi besleyici ve onarıcı özellikleriyle biliniyor. Geleneksel tıpta da yer alan bu krem eklem ağrıları, kas ağrıları, romatizma ve cilt bakımı gibi birçok rahatsızlığa da fayda sağlıyor. Ağrı kesici etkiye sahip bu krem, özellikle de 65 yaş üstü bireyler tarafından tercih ediliyor. Vücutta yaşanan yoğun eklem ağrılarına doğal çözüm olarak da bilinen bu krem, doktorlar tarafından da hastalara alternatif tıp alanında öneriliyor.

"Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız tercih ediyor"

Sivas’ta aktarlık yapan Emre Bulut, ağrı kesici etkiye sahip olduğu için özellikle 65 yaş üstü vatandaşların daha çok tercih ettiğini belirterek, "Kuyruk yağından yaptığımız kuyruk yağı özlü kremimiz birçok hastalığa şifadır. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız daha çok tercih ediyor. Eklem ağrıları, romatizma ağrıları, kas ağrıları gibi birçok rahatsızlığa iyi gelen bu harika bir iksir formülündeki kuyruk yağı kremimizi temiz bir cilde masaj yaparak uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Aşırı derecede ağrı kesici bir etkiye sahip olduğu için genellikle ileri yaş gurubundaki müşterilerimizin talebi daha çok. Kas ağrılarında ve kas yapısında gelişim sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Her şeyin fazlası zarar"

Kremin fazla kullanıldığı zaman ciltte tahriş, döküntü gibi alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini ifade eden Bulut, "Bu ürünün içerisinde kuyruk yağının yanı sıra bamya tohumu yağı, kabak çekirdeği yağı bu ürünlerle birleştirilip çekilip krem formatına getiriliyor. Kuyruk yağı zaten hayvansal bir gıda olduğu için direk hayvandan alındığı gibi kullanılmıyor krem formuna getirilerek kullanılabiliyor. Yüz gramlık kavanozları 100 liraya satıyoruz. Biz bu kremi özellikle doktor gözetiminde satıyoruz. Birçok müşterimizde doktor tavsiyesi üzerinde gelerek bizden alıyorlar. Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi bu krem de fazla kullanıldığı zaman; ciltte tahriş, döküntü ve kaşıntı gibi rahatsızlıklara neden olabiliyor. Günde bir defa kullanıldığı zaman ciddi manada faydasını görebileceğimiz bir ürün" dedi.