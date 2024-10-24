DÜZCE (İHA) – Düzce’de okullarda bulunan yemekhane ve kantinlerde denetimler yapıldı.

Gümüşova Kaymakamlığı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri okullarda öğrencilerin gıda tüketiminde bulunan yemekhane ve kantinlerde denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya erişim sağlamaları için hijyen ve son tüketim tarihleri ile uyulması gereken kurallarla ilgili denetimler yapıldı. Tüm okul ve yurt yemeklerinde incelemeler yapılırken, herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadı.