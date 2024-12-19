Yemek.com, Türkiye’nin önde gelen dijital medya kuruluşlarından Mediazone’a katılarak yeni bir döneme adım attı. 11 Aralık 2024’te gerçekleşen satışla birlikte Yemek.com’un tüm hakları Mediazone’a devredildi.

Yemeksepeti’nin popüler içerik platformu Yemek.com, Türkiye’nin en büyük dijital medya operasyonlarından biri olan Mediazone’a katıldı. 11 Aralık 2024 itibarıyla imzalanan anlaşma sonucunda Yemek.com’un tüm hakları Mediazone’a devredildi. Bu satışla birlikte platform, medya dünyasındaki yolculuğuna yeni bir çatı altında devam edecek.

Eylül 2014’te Yemeksepeti bünyesinde kurulan platform, yemek dikeyinde Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan içerik platformu olarak dikkat çekiyor. Kullanıcılarına 30 binden fazla yemek tarifi ve içerik sunan platform, her gün milyonlarca kişiye erişiyor. Yurt içi ve yurt dışında birçok ödül kazanan ve tıklanma rekorları kıran platform, artık dijital medya kuruluşunun çatısı altında yayın hayatını sürdürecek.

Yemeksepeti’nden yapılan açıklamada, platformun 10 yıllık medya yolculuğunun büyük bir başarı hikayesine dönüştüğü ve Mediazone ailesine katılarak daha geniş bir medya ekosisteminde varlığını sürdüreceği ifade edildi. Platformun içerik üretimindeki tecrübesi ve dijital medya kuruluşunun geniş medya ağıyla sinerji oluşturması bekleniyor.

Platform; web sitesi, mobil uygulaması ve sosyal medya hesapları aracılığıyla öğretici ve ilham verici yemek içerikleriyle milyonlarca kişiye dokunuyor.