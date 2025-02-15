Kastamonu’nun Cide ilçesinde restoranda yemek yediği sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesindeki bir restoranda yemek yiyen 94 yaşındaki Tahir Aygün, aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tahir Aygün’e ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Tahir Aygün, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tahir Aygün, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Tahir Aygün’ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.