Aydın’ın Efeler ilçesinde genç öğrencinin yemek yemeye gittiği esnada yüklerinin ağır olmasından dolayı durakta bıraktığı valizleri, ekipleri harekete geçirdi. Şüpheli valizler patlatılmadan önce olay yerine gelen öğrenci, yemek yemeye gittiğini, ağır olduğu için bavulları durakta bıraktığını söyledi.

Olay, Efeler ilçesi Muğla Bulvarı üzerindeki bir otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs durağında sahipsiz olduğu düşünülen şüpheli valiz ve sırt çantasını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alınmasının ardından olay yerine bomba imha ekipleri gönderildi. Bomba imha ekiplerinin gelmesinin beklendiği esnada olay yerine gelen valizlerin sahibi Bekir Sıddıkkuru, yemek yemeye gittiğini, ağır olduğu için bavulları durakta bıraktığını söyledi. Olayın ortaya çıkmasının ardından ekipler, çantayı ve genci inceledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

“Ne olduysa 15 dakika içinde oldu”

Yemek yiyip durağa geldiğinde polisleri gördüğünü ve olayın kendi valizlerinden dolayı olduğunu öğrenince çok şaşırdığını ifade eden Bekir Sıddıkkuru, “Ben camiden çıktım, eşyalarım vardı. Eşyalarımı durağa bırakmıştım. İhtiyaçlarımı gidermeye, yemek yemeye gitmiştim. Ne olduysa 15-20 dakika içerisinde oldu. Durağa geri geldiğimde 3-4 tane polis arabasını gördüm. Polisleri görünce ben de şaşırdım elbette. Sordum, acaba trafik kazası mı oldu diye düşündüm. Korktum açıkçası. Polislere sordum. Benim eşyalarımdan dolayı böyle bir olayın olduğunu söylediler. Yüküm ağır olduğu için burada bırakmıştım. Böyle bir yanlış anlaşılma olmuş. Şüpheli çanta olduğu düşünülmüş” dedi.