Eskişehir’de uzun yıllardır hizmet veren Donas Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara kırmızı karanfil sunarken, menülerinden ücret almadı.

Eskişehir’de uzun yıllardır hizmet veren Donas Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara kırmızı karanfil sunarken, menülerinden ücret almadı.

Eskişehir’in tanınmış firmalarından Donas Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. İsmet İnönü Caddesi’nde hizmet veren şubeye yemek yemek için gelen kadınları kırmızı karanfillerle karşılayan çalışanlar, onlara iyi dilekte bulunarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar. Daha sonra sipariş veren kadınlardan ücret alınmadı. Sürprizler karşısında oldukça şaşıran ve mutlu olduğu görülen kadınlar, firma yetkililerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

“Kapıda da çiçeklerle karşıladılar çok şaşardık”

Donas Grup’ta çiçek sürpriziyle karşılaştığı için çok şaşıran ve mutlu olan Nesli Özge Başak Kale, “Mutlu olduk sürprizden dolayı. Belki de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Çok teşekkür ederiz. Kapıda da çiçeklerle karşıladılar, çok şaşırdık. Kendimizi özel hissettirdikleri için firma yetkililerine teşekkür ederim. Tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyorum, bundan sonra inşallah çok güzel günler görürüz” dedi.

“Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu”

Yemek için işletmeye gelen ve sürprizle karşılaşan bir diğer kadın olan Elvan Varvardar ise şöyle konuştu;

“Bizim için çok güzel bir sürpriz oldu. Kapıda da güzel karşılandık. Burada zaten sürekli yemek yiyoruz. Böyle bir etkinlik için çok mutlu olduk. Hiç beklemediğim bir şeydi. Kadın Gününe özel güzel bir etkinlik oldu. Böyle ince davranışları diğer esnafdan da bekleriz.”