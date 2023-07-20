Düzce Otları Bereket Festivali’nin ilk gününde turnuva şeklinde düzenlenen “Tabağını Hayal Gücünle Süsle” yemek yarışması şampiyonları belli oldu. Festivalde 10 grubun yarıştığı ve finale kalan iki grup arasında yapılan yarışmada ödüller sahiplerini buldu.

Düzce Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Düzce Otları Bereket Festivalinin son etkinliği Mutfak Sanatları Merkezi’nde yapıldı. Festivalde düzenlenen “Tabağını Hayal Gücünle Süsle” yemek yarışmasında hünerlerini sergileyen yarışmacılardan finale kalan iki grup son karşılaşmasını Mutfak Sanatları Merkezi’nde seçkin jüri üyeleri karşısında sergiledi. Gruplara verilen malzeme ve çalışma istasyonlarına konulan rastgele Düzce’ye özgü otlardan yemekler hazırlayan gruplar, 60 dakika içinde o an geliştirdikleri yemeklerle elemeye girdi. Jüri üyelerinin tadımı sırasında grupların heyecanı gözlerinden okunurken üyeler seçim yapmakta zorlandı.

Finale kalan ve Fenomen Eltiler olarak anılan Nuray ve Nurten Bekoğlu yaptıkları yemek ile jürinin beğenisini kazanarak yarışmanın şampiyonu oldular. Eltilere ödüllerini Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli ve Oya Kocaman verirken organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler. Yarışmanın sürprizi ise; şampiyon olan tabağın Mutfak Sanatları Merkezi’nde kendi isimleri ile bir yıl boyunca müşterilere sunulacak olması oldu.