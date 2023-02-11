Kocaeli’de soğuk kış günlerinde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor.

Kocaeli’de soğuk kış günlerinde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı vatandaşlara sıcak yemek ulaştırıyor.

Deprem felaketinin yaşandığı illerden Kahramanmaraş, Adıyaman ile Hatay’da arama kurtarma ve lojistik çalışmalarına aralıksız devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda bölgedeki vatandaşlara Antikkapı yardım tırları ile günlük 80 bin kişilik çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyor. Bir yandan deprem bölgesinde yoğun çalışmalar yapan büyükşehir ekipleri, diğer yandan da Kocaeli’nin birçok noktasında yemek yapabilecek güçten yoksun vatandaşlara, Gönül Kazan projesi dolayısıyla hazır yemek ulaştırmaya devam ediyor. Kahvaltılık ve ısıtılıp hemen yenilebilecek hazır yemeklerin bulunduğu paketler her gün şehrin farklı noktalarındaki vatandaşlara ulaştırılıyor. Günlük 2 öğün yemeğin verildiği paketler hasta, yaşlı veya engelli olup, yemek yapabilecek güçten yoksun kişilerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırıyor.