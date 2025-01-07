Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, gıda fiyatlarındaki anormal artışlara dikkat çekerek, pandemi döneminde başlayan talep enflasyonunun artık durması gerektiğini belirtti.BURSA (İGFA) - Döviz kurlarında, enerji ve akaryakıt fiyatlarında kayda değer bir değişim olmadığını ifade eden BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, buna rağmen kırmızı ve beyaz et, süt ve süt ürünlerinde görülen yüksek oranlı zamların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Maliyet artışları bu fiyatları açıklamıyor

Başkan Dönmez, işçilik maliyetlerinin yılbaşında yalnızca yüzde 30 oranında arttığını, diğer giderlerin ise büyük ölçüde sabit kaldığını hatırlatarak, gıda fiyatlarında yüzde 50'lere varan artışların hiçbir ekonomik temele dayanmadığını ifade etti. Dönmez, “Devlet, enflasyonu frenlemek adına önemli tedbirler aldı. Ancak bazı fırsatçılar, bu durumu kendi çıkarlarına çevirmek için zam yapmaya devam ediyor,” dedi.

YEMEK SANAYİCİLERİ TEPKİLİ

Yemek sanayicilerinin hammadde alımlarında daha bilinçli hareket ettiğini vurgulayan Başkan Dönmez, anlamsız fiyat artışlarını sorgulamaya ve kabul etmemeye başladıklarını belirtti. Dönmez, "Bu durum yalnızca sanayicilerin değil, tüketicilerin de boykot ve bilinçli tüketim alışkanlıklarıyla karşı koymasını gerektiriyor," diye ekledi.

Ahlak Enflasyonu ile Mücadele Şart

Başkan Dönmez, sektörde uzun süredir dile getirilen 'Ahlak Enflasyonu' sorununa da dikkat çekerek, bazı üreticilerin fiyatlarını maliyet temelli değil, piyasa kıyaslamasıyla belirlediğini ifade etti. Dönmez, "Fiyatlar maliyete göre belirlenmelidir, kıyasla değil. Enflasyonla mücadelede ahlaki bir sorumluluk gereklidir," dedi. Başkan Coşkun Dönmez, tüketicilere de önemli bir çağrıda bulunarak, "Fahiş fiyatlı ürünleri boykot etmeliyiz. Enflasyonla baş etmenin yolu, hem üreticilerin hem de tüketicilerin topyekûn bir mücadele sergilemesidir," ifadelerini kullandı.