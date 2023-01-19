Diyarbakır’da bir yemek fabrikasının bacasında biriken yağ, duman sıkışmasına ve küçük çaplı yangın çıkmasına sebep oldu.

Diyarbakır’da bir yemek fabrikasının bacasında biriken yağ, duman sıkışmasına ve küçük çaplı yangın çıkmasına sebep oldu.

Yangın, merkez Kayapınar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Saat 12.00 sularında bir yemek firmasının bacasında biriken yağ, yangına sebebiyet verdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesin bağlı itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Olayda yaralama ve can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Öte yandan, aynı iş yerinde daha önce yağ birikmesi sonucu yangın çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, iş yeri yetkilisine düzenli baca bakımının yapılması gerektiği uyarısında bulundu.