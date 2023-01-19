Eskişehir’de bir dükkânın önünde yemek isteyen sokak köpeğini doyuran lokanta çalışanları görenlerin takdirini topladı.

Eskişehir’de bir dükkânın önünde yemek isteyen sokak köpeğini doyuran lokanta çalışanları görenlerin takdirini topladı.

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde kendisine yemek verilmesini bekleyen sevimli köpeği geri çevirmeyen esnaf lokantasındaki çalışanlar görenleri gülümsetti. Sevimli köpeğin işletmenin önünde yemek beklediği ve lokanta çalışanlarının da fırsat buldukça ona parça parça döner verdiği görüldü. Kendisine verilen dönerleri bir çırpıda yiyen sevimli köpeğin lokanta çalışanlarına bakarak tekrardan döner istemesi dikkatleri çekti. Esnaf lokantasının önündeki kedi evleri ve işletmenin olduğu kaldırımda bekleyen diğer köpekte gözlerden kaçmadı.

Odunpazarı’nda esnaf lokantası işleten Murat Etli, bölgedeki sokak hayvanlarının karınlarını doyurmaya çalıştıklarını söyledi. Bölgeye özellikle kedilerin daha çok uğradığını belirten Etli, “Burası tarihi bölge olduğu için kırsal evler var, bu yüzden hayvanlar çok. Kediler, köpekler sürekli buralara geliyorlar. Biz de bu canlara bir miktar yemek vererek hayatta kalmalarını sağlıyoruz. Genel olarak buralara kediler çok geliyor. Hatta burada 2 tane kedi yuvamız var, sürekli burada duran kedilerimiz oluyor. Kedilerimiz dışında 2 tanede köpeğimiz gün içerisinde geliyorlar, karınlarını doyurduktan sonra gidiyorlar. Birbirlerine zarar da vermiyorlar, gayet güzel bir şekilde geçiniyorlar” dedi.

Gazetede okuduğu bir haberden yola çıkarak sokak hayvanlarıyla ilgili bir fikrini belirten Etli, lokantalardaki kalan yemeklerin toplanarak hayvanlara verilebileceğini söyledi. Böyle bir çalışmanın organize edilmesi halinde güzel olabileceğini vurgulayan Etli, “Bugün gazetede bir haber okudum, gıda artıklarından sokak hayvanlarına yem yapılması düşünülüyormuş. Aslında Eskişehir’de lokantalarda kalan yemekler akşamları toplanarak sokak hayvanlarına ulaştırılırsa çok iyi olur. İster istemez bazı akşamlar yemeklerimiz kalıyor. Biz yine köpek falan denk gelirse onların mama kaplarına koyuyoruz. Ama biraz önce bahsettiğim şeyi birilerinin organize etmesi gerekiyor. Mesela Eskişehir’de bu işi organize edebilecek Belediye ve Tarım Müdürlüğü olabilir. Bunlar esnaf lokantalarını gezerek bu yemekleri alıp hayvan barınaklarına götürebilirler ya da sokaktaki hayvanların kaplarına bırakabilirler. Böyle bir çalışma yapılırsa güzel olur. O zaman bize de gerek kalmaz her akşam bu hayvanlar için bir şekilde yemek verilmiş olur” şeklinde konuştu.